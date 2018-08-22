22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская команда "Минск" третий раз подряд завоевала Суперкубок Беларуси по хоккею на траве. В финальном матче в Барановичах столичная команда была сильнее брестского "Строителя" - 5:2, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе федерации этого вида спорта.

Голевым хет-триком в ворота соперников отметился один из лучших игроков "Минска" Александр Гончаров. Подопечные главного тренера Сергея Дроздова победили в решающей встрече в борьбе за почетный трофей третий год подряд. "Строитель" выиграл Суперкубок в 2015 году.

Для "Минска" одним из самых значимых событий в наступающем клубном сезоне станет участие в Европейской хоккейной лиге в Барселоне. Белорусская команда в групповом раунде престижных соревнований стартует 5 октября матчем с польским клубом "Грюнвальд", 6 октября проведет встречу с бельгийским клубом "Роял".-0-