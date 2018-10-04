Мужская команда "Цмокi-Мiнск" в 10-й раз подряд выиграла Кубок Беларуси по баскетболу

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская команда "Цмокi-Мiнск" вслед за женской стала обладателем Кубка Беларуси по баскетболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Свой 10-й подряд Кубок страны столичные "драконы" завоевали в Витебске, победив в решающем поединке XХII розыгрыша могилевский "Борисфен" со счетом 92:82. Самым результативным в составе победителей стал Виталий Лютыч, набравший 26 очков. Он же признан лучшим игроком кубкового турнира.
В игре за третье место победу одержали баскетболисты "Гродно-93", обыгравшие витебский "Рубон" - 93:80.
В полуфиналах действующие чемпионы и обладатели Кубка страны не оставили шансов на успех "Рубону" - 113:47, а баскетболисты "Борисфена" взяли верх над соперниками из "Гродно-93" - 85:73.
На прошлой неделе победительницами женского кубкового турнира стали баскетболистки "Цмокi-Мiнск", обыгравшие в финале гродненскую "Олимпию" - 74:56, бронза у баскетболисток "Горизонта", победивших в матче за третье место "Гомель-Сож" - 48:42.-0-
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