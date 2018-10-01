Мужская сборная Беларуси по керлингу победила на международном турнире в Таллине

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси по керлингу победила на международном турнире Tallinn Mens Challenger 2018 в Эстонии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в федерации этого вида спорта.
Соревнования мировой серии категории "Челлендж" собрали многие ведущие команды Европы. В финальном матче мужская сборная Беларуси в составе Ильи Шоломицкого (скип), Павла Петрова, Дмитрия Рудницкого и Евгения Тамковича обыграли команду из Финляндии со счетом 6:3.
Как отметили в федерации, это первые золотые медали белорусских представителей керлинга в истории. Данные соревнования являлись также тестовыми в ходе подготовки к чемпионату Европы, который пройдет с 15 по 26 ноября, где мужская сборная Беларуси выступит в дивизионе B.-0-
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