На обновленном стадионе "Динамо" планируем проводить крупные турниры - Девятовский

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На обновленном минском стадионе "Динамо" планируется проводить крупные международные турниры по легкой атлетике. Об этом в пресс-центре "СБ. Беларусь сегодня" сообщил журналистам председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский, передает корреспондент БЕЛТА.

Вадим Девятовский подчеркнул, что все спортсмены с особым трепетом ждут матчевой встречи 22 июня, в которой примут участие команды Беларуси, Украины, стран Балтии и Балканского региона. "На обновленном "Динамо" установлена беговая дорожка того же класса, что и на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, много других новшеств. Уверен, на новой арене отечественным атлетам удастся показать высокие результаты. В наступившем летнем сезоне белорусские легкоатлеты уже порадовали, установив за месяц три национальных рекорда. Надеюсь, обновленный стадион "Динамо" принесет нам удачу. Федерация продолжит и после матчевой встречи проводить международные турниры по легкой атлетике, чтобы рекламировать наш вид спорта и привлечь на трибуны как можно больше зрителей", - отметил он.

Вадим Девятовский и вся национальная сборная надеются на поддержку болельщиков 22 июня на стадионе "Динамо". "Во время соревнований на обновленной арене она нам будет необходима. Это помогает атлетам, создает праздничную атмосферу. Плюс - высокие гости будут оценивать все организационные моменты, что также окажет влияние на проведение международных соревнований на "Динамо" в будущем", - подчеркнул глава БФЛА.

Матчевая встреча 22 июня (18.30) команд Беларуси, Украины, стран Балтии и Балканского региона станет тестовым турниром за год до старта II Европейских игр 2019 года в Минске.

В предстоящих соревнованиях планируют выступить известные белорусские атлеты, медалисты чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр, среди которых метательница копья Татьяна Холодович, барьеристка Алина Талай, прыгун в высоту Дмитрий Набоков.

Во время II Европейских игр в Минске, которые пройдут с 21 по 30 июня 2019 года, на "Динамо" состоятся церемонии открытия и закрытия, а также соревнования по легкой атлетике.

Соревнования по этому виду спорта на играх в июне 2019 года будут проводиться в новом формате. В состязаниях примут участие команды, которые выступят в 10 легкоатлетических дисциплинах наиболее популярных у зрителей (бег, прыжки и метание). Соревнования пройдут по нокаут-системе в течение пяти дней. Шесть лучших сборных выйдут в финал. Система подсчета очков в ходе состязаний проста: первое место в каждой дисциплине - 12 баллов, шестое - 2. Завершаться программа будет эстафетой преследования, команды перед стартом разделят по количеству набранных очков.-0-