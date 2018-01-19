Награды чемпионата Минской области по лыжному ориентированию разыграют в Логойском районе

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Награды чемпионата Минской области по лыжному ориентированию будут разыграны 20-21 января в Логойском районе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

К участию в чемпионате допускаются команды районов и городов Минской области, предприятий и клубов спортивного ориентирования, а также все желающие, получившие медицинский допуск, не младше 14 лет.

Соревнования будут проводиться в лично-командном формате. Сначала участники поведут борьбу на маркированной дистанции, а во второй день - в двухэтапной эстафете. Победители в общекомандном зачете определятся по наибольшей сумме очков, набранных 14 лучшими спортсменами, а также по результатам эстафеты. В случае равенства суммы очков у двух и более команд преимущество получит команда, имеющая большее количество первых мест.

Общее руководство турниром осуществляют управление спорта и туризма Миноблисполкома и Минская областная федерация спортивного ориентирования. Организация проведения чемпионата возложена на отдел образования, спорта и туризма Логойского райисполкома и ГУДО "Логойский районный центр туризма и краеведения".

Ближайший чемпионат и первенство Беларуси по лыжному ориентированию запланированы в Браславе на 10-11 февраля.-0-