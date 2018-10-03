Нападающий "Юности" Максим Парфеевец вызван в "Динамо-Минск" для участия в матчах чемпионата КХЛ

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард "Юности" Максим Парфеевец отправился вместе с "Динамо-Минск" в выездное турне чемпионата КХЛ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе "зубров".

В текущем сезоне Максим уже выступал за динамовцев, но был отправлен в фарм-клуб после ряда поражений. Тренерский штаб Горди Дуайера принял решение вернуть нападающего и включить его в состав на выездные матчи с московским "Спартаком", "Сочи" и финским "Йокеритом".

Вернулся в "Юность" форвард Александр Когалев, но вместе с Парфеевцом в турне отправился защитник вице-чемпионов Беларуси Никита Мицкевич.

Матч с московским "Спартаком" 4 октября начнется в 19.30 и будет показан в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".-0-