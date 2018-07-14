Немецкая теннисистка Ангелика Кербер впервые выиграла Уимблдонский турнир

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкая теннисистка Ангелика Кербер впервые стала победительницей Уимблдонского турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в решающем поединке женского одиночного разряда Кербер, занимающая 10-е место в мировом рейтинге, обыграла 7-кратную чемпионку Уимблдона экс-первую ракетку планеты американку Серену Уильямс, у которой сейчас 181-я позиция - 6:3, 6:3.
В мужском финале 15 июля серб Новак Джокович (21-й номер рейтинга АТР) сыграет с южноафриканским теннисиситом Кевином Андерсоном, занимающим 8-е место в мировом рейтинге.
Белоруска Виктория Азаренко и британец Джейми Маррей в решающем матче смешанного парного разряда встретятся с австрийско-америкнским дуэтом Александр Пейя / Николь Меличар.-0-
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