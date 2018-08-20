Немецкие арбитры рассудят матч футболистов БАТЭ и ПСВ в плей-офф лиги чемпионов

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бригада арбитров из Германии 21 августа обслужит первый матч футболистов борисовского БАТЭ и голландского ПСВ из Эйндховена за выход в групповой этап Лиги чемпионов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе чемпионов Беларуси.

Главным судьей встречи на поле "Борисов-Арены" назначен 37-летний рефери ФИФА Феликс Цвайер, его ассистентами будут Торстен Шиффнер и Марко Ахмюллер, дополнительные помощники - Тобиас Вельц и Саша Штегеманн, резервный судья - Штефан Лупп. Инспектор матча - Ичко Лозев из Болгарии, делегат УЕФА - норвежец Нильс Фискетьонн.

Игра в Борисове начнется в 22.00 и будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 5". Ответный матч состоится 29 августа на стадионе "Филипс" в Эйндховене. Победитель двухраундовой дуэли выйдет в групповой этап главного континентального турнира, проигравший продолжит еврокубковый сезон в группе Лиги Европы.-0-