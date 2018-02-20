Немецкие двоеборцы заняли весь пьедестал во втором виде программы ОИ

20 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Представители Германии заняли весь пьедестал во втором виде программы олимпийских соревнований по лыжному двоеборью (прыжки на большом трамплине HS-140, лыжная гонка по системе Гундерсена на 10 км) в Пхенчхане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Олимпийским чемпионом стал Йоханнес Ридзек, финишировавший в лыжной гонке с результатом 23 мин. 52,5 сек. После прыжковой части он занимал 5-е место и стартовал в заключительном виде с отставанием от лидера японца Акито Ватабэ на 31 сек. Азиатский атлет в итоге растерял свое преимущество и занял лишь 5-е место, не сумев развить свой медальный успех первой олимпийской дисциплины, где завоевал серебро.

Йоханнес Ридзек. Фото Getty Images

В сегодняшних соревнованиях на финише лыжной гонки чемпиона и призеров разделили всего несколько десятых секунды. Второе место занял Фабиан Риссле (+0,4 сек.), третье - Эрик Френцель (+0,8 сек.), который ранее уже завоевал в Пхенчхане награду высшего достоинства.

Эрик Френцель. Фото Getty Images

Йоханнес Ридзек и Фабиан Риссле. Фото Getty Images

На Играх-2018 в лыжном двоеборье будет разыгран еще один медальный комплект. На 22 февраля намечены командные соревнованиях на большом трамплине и в эстафете 4х5 км.

Белорусские спортсмены в нынешнем олимпийском турнире двоеборцев не представлены.

Лыжное двоеборье является единственным видом спорта на зимних Олимпийских играх, в котором не разыгрываются медали среди женщин.-0-