Немецкий гонщик "Феррари" Себастьян Феттель стал победителем Гран-при Бельгии

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкий гонщик команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Феррари" Себастьян Феттель стал победителем гонки Гран-при Бельгии. Об этом сообщает ТАСС.

На втором месте - британский гонщик команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон. Третьим стал голландец Макс Ферстаппен, представитель "Ред Булл".

На старте гонки случилась авария, из-за которой с трассы сошли испанец Фернандо Алонсо ("Макларен"), представитель Монако Шарль Леклер ("Заубер") и немецкий гонщик Нико Хюлькенберг ("Рено").

В личном зачете лидерство удерживает Хэмилтон – он набрал 231 очко. Второе место занимает Феттель с 214 очками, третье - финн Кими Райкконен из "Феррари" (146).

Следующий этап пройдет в Италии 31 августа - 2 сентября.-0-