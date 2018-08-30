Нигерийский нападающий Кехинде Фатаи перешел в минское "Динамо" из российской "Уфы"

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нигерийский нападающий Кехинде Фатаи пополнил ряды футбольного клуба "Динамо-Минск", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе команды.

Африканский форвард профессиональную карьеру начинал в 2007 году в Румынии, последним клубом игрока была российская "Уфа", с которой он вышел в плей-офф Лиги Европы. В минском "Динамо" он будет выступать под седьмым номером.

Нападающий призван в атакующую линию минчан, которые в последних двух турах чемпионата Беларуси не отметились забитыми мячами. В турнирной таблице "Динамо" после 18 туров с 38 очками занимает третье место.-0-