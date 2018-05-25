НОК Беларуси и Польши проведут в 2019 году спортивную акцию на Августовском канале

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальные олимпийские комитеты Беларуси и Польши проведут в 2019 году совместную спортивную акцию на Августовском канале, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Планируется, что в преддверии II Европейских игр в Минске и в год 100-летия НОК Польши на приграничном канале состоятся соревнования по велосипедному спорту, легкой атлетике и гребле на байдарках и каноэ.

Такое решение принято по итогам рабочего визита руководства Национального олимпийского комитета Беларуси в Олимпийский комитет Польши.

Кроме того, стороны обсудили вопросы подготовки к II Европейским играм 2019 года в Минске, а также к XXXII летним Олимпийским играм, которые пройдут в столице Японии Токио в 2020 году. Польские коллеги готовы оказать содействие в проработке организации маршрута из Минска в Варшаву и из Варшавы в Токио для доставки белорусской делегации на Игры-2020.

Одновременно в ходе визита белорусская делегация приняла участие в церемонии награждения премией Fair Play, которая проводится в Польше уже в 51-й раз.-0-