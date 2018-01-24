Нортуг не включен в состав сборной Норвегии на ОИ-2018

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Петтер Нортуг не включен в состав сборной Норвегии по лыжным гонкам на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на NRK.

Петтер Нортуг является двукратным олимпийским чемпионом, также в его активе серебро и три бронзовые награды Игр. Он является 13-кратным чемпионом мира и единственным в истории двукратным обладателем неофициального титула "короля лыж". -0-