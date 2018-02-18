Норвежские лыжники победили в олимпийской мужской эстафете

18 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Команда Норвегии победила в мужской лыжной эстафете 4х10 км на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дидрик Тенсет, Мартин Йонсруд Сундбю, Симен Хегстад Крюгер и Йоханнес Хесфлот Клебо преодолели дистанцию за 1 ч 33 мин. 04,9 сек.

Судьба золотой награды решилась на последнем километре заключительного этапа. Упорную борьбу за первенство со скандинавами вели российские лыжники. Выступавший за эту команду на последнем этапе эстафеты Денис Спицов периодически выходил вперед, однако проиграл тактическую борьбу за считанные сотни метров до финиша. В итоге команда олимпийских атлетов из России (Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов) расположилась на втором месте, уступив победителям 9,4 сек.

Сборная Франции (Жан-Марк Гайяр, Морис Манифика, Клеман Паризе, Адриен Бакшайдер) финишировала третьей, отстав от победителей на 36,9 сек.

Всего борьбу за награды в эстафетной гонке вели 14 команд. Белорусские лыжники не вышли на старт в этом виде программы. Как сообщалось, самый опытный член команды Сергей Долидович из-за проблем со здоровьем ранее завершил выступление на Играх в Пхенчхане.

В лыжных гонках на Олимпиаде-2018 будут разыграны еще четыре комплекта наград.-0-