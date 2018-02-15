Норвежский горнолыжник Свиндаль завоевал золото на ОИ в скоростном спуске

15 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Норвежский горнолыжник Аксель Лунд Свиндаль завоевал золото на Олимпиаде в Пхенчхане в скоростном спуске, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Норвежец показал результат 1 мин. 40,25 сек. Серебро выиграл его соотечественник Хьетиль Янсруд (1 мин. 40,37 сек.), третье место занял швейцарец Беат Фойц (1 мин. 40,43).
Белорус Юрий Данилочкин занял 44-е место - 1 мин. 45, 86 сек. Продолжает выступать в горных лыжах Мария Шканова, которая сегодня вышла на старт в гигантском слаломе и после первой попытки занимает 45-е место.-0
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