Новые мачты освещения на стадионе "Динамо" уже готовы к работе

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые мачты освещения на реконструированном стадионе "Динамо" уже готовы к работе, сообщили БЕЛТА в фонде "Дирекция II Европейских игр 2019 года".

До официального открытия после реконструкции главной арены II Европейских игр - минского стадиона "Динамо" - остаются считанные дни. "Готовы к работе новые мачты освещения. Завершается монтаж LED-панелей по периметру арены. Два больших экрана тоже вскоре займут определенные для них проектом реконструкции места. Не исключено, что одной из достопримечательностей станет олимпийская чаша, в которой будет гореть огонь II Европейских игр, - отметили в фонде. - Устанавливать рекорды атлеты будут на синтетических беговых дорожках итальянского производства фирмы Mondo. Именно эта компания является официальным поставщиком легкоатлетического оборудования и инвентаря для Олимпийских игр. Стадион будет готов принимать легкоатлетические соревнования самого высокого уровня".

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Недавно на главной арене и тренировочном поле стадиона завершена укладка рулонного газона, занявшая примерно неделю. "Газон российской кампании из Волгограда раскатывался на подготовленный дренаж буквально с колес - нигде после транспортировки не хранился. По свидетельству специалистов, на тренировочном поле он уже прижился. Фактически то же можно наблюдать и на главной арене. Сегодня здесь проводился покос травы", - рассказали в фонде.

Вместимость стадиона "Динамо" после реконструкции составит более 22,2 тыс. зрителей. Спортобъект на 70-80% защищен козырьком. На трибуне для прессы смогут разместиться более 800 представителей средств массовой информации. Для работников радио и телевидения предусмотрены 150 комментаторских кабин. В целом объект находится в высокой степени готовности, активно продолжается благоустройство его территории.

Сдача стадиона запланирована на 31 мая. Первые официальные соревнования на реконструированном "Динамо" пройдут 22 июня. Это будет международный легкоатлетический матч.-0-