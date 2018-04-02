Новый логотип ХК "Динамо-Минск" оказался первоапрельским розыгрышем

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый логотип хоккейного клуба "Динамо-Минск" оказался первоапрельским розыгрышем, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе клуба.

Как сообщалось, "зубры" 1 апреля представили новый логотип команды. Эту информацию не стал опровергать пресс-секретарь клуба Роман Стронгин. Однако сегодня динамовцы распространили сообщение о том, что изменений не произойдет. "Следующий сезон ХК "Динамо-Минск" проведет с зубром на логотипе. Маскот столичного клуба зубр уверенно выиграл народный плебисцит и останется символом ХК "Динамо-Минск". Реакция болельщиков на проведенный 1 апреля ребрендинг клуба оказалась, мягко говоря, неоднозначной", - отметили в клубе.-0-