26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый спортивный автомобиль будет разработан для команды "МАЗ-СПОРТавто". Об этом сообщил в пресс-центре БЕЛТА заместитель генерального директора, коммерческий директор ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БелавтоМАЗ" Геннадий Скитов, передает корреспондент БЕЛТА.
"Руководством завода, после успешного выступления на "Дакаре", принято принципиальное решение создать новый грузовик - капотный автомобиль. Проект уже есть и получил одобрение. Будем над ним работать", - рассказал Геннадий Скитов.
Как отметили на пресс-конференции, измененная конструкция придаст более совершенные характеристики новой машине. "О новшествах этого автомобиля пока говорить не будем. Отмечу, что он будет более совершенен, чем сейчас есть у Александра Василевского. Из технических характеристик отмечу, что сможем разгрузить переднюю ось, которая в МАЗах несет основную нагрузку", - рассказал руководитель команды Сергей Вязович.
Геннадий Скитов добавил, что новый спортивный грузовик можно будет увидеть уже в этом году. "Не исключено, что на следующий "Дакар" грузовик с капотом пойдет в качестве машины сопровождения", - отметил он.-0-
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