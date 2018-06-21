21 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Обновленный стадион "Динамо" торжественно открылся в Минске. Участие в мероприятии принял Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства вручил символический ключ от стадиона спортсменам - членам национальной сборной по легкой атлетике и футболистам. На церемонии прозвучал Государственный гимн Беларуси, который исполняли и зрители на многотысячных трибунах нового стадиона.

Организаторы подготовили масштабную и насыщенную музыкально-спортивную программу. Еще до начала мероприятия перед собравшимися зрителями выступали популярные белорусские коллективы и исполнители, Образцово-показательный оркестр Министерства обороны Беларуси.

Сама церемония прошла с участием представителей видов спорта, представленных в программе II Европейских игр, волонтеров. Студенты университета физической культуры вынесли на поле стадиона большой Государственный флаг Беларуси.

Музыкально-спортивное представление "Здравствуй, стадион!" включает в себя творческие номера, посвященные спорту и Беларуси, показательные выступления спортсменов, музыкальную программу в исполнении известных артистов.

Программа торжественной церемонии также включает первый старт легкоатлетической эстафеты на новом стадионе, в которой принимают участие воспитанники СДЮШОР по легкой атлетике из всех регионов страны.

Определены победители легкоатлетической эстафеты на открытии стадиона "Динамо" Забег 4х100м, в котором принимали участие от каждой команды по двое юношей и две девушки, получился напряженным. В итоге на финишной прямой быстрее всех оказались представители Витебской области.

Состоится футбольный матч между сборными командами "Динамо" (Минск, Брест) и сборной клубов чемпионата Беларуси по футболу.

Футбольный матч проходит на обновленном минском стадионе "Динамо" На газон обновленной арены вышли многие известные действующие игроки в составах минского и брестского "Динамо" против сборной белорусских клубов.

По завершении спортивной программы небо над чашей обновленного стадиона озарит праздничный фейерверк.

Обновленный стадион "Динамо" будет задействован для подготовки национальных и сборных команд Беларуси по легкой атлетике и футболу, проведения соревнований международного и республиканского уровня, спортивно-развлекательных и культурно-массовых мероприятий, а также оказания физкультурно-оздоровительных услуг населению.

Изменения вокруг и внутри главной арены страны за последние четыре года, когда велись активные строительные работы, произошли колоссальные. Неотъемлемая и самая узнаваемая часть минского стадиона - аркада со стороны улицы Ульяновской. Современный вид "Динамо" придает остекленная часть фасада со стороны центральной арки по улице Кирова. Иной облик стадиону придала крыша, которая накрывает более 75% зрительских мест. Навес изготовлен из легких алюминиевых листов и в ходе ремонта представлял одну из самых сложных элементов конструкции. Под крышей установлены современные звуковые системы и видеонаблюдения. Привлекает внимание и чаша олимпийского огня, установленная к Играм 1980 года. Она была перенесена из центральной части трибун за правые ворота. Изменилась система освещения "Динамо". Вместо старых мачт установлены четыре новые, под навесом прикреплены дополнительные осветительные светодиодные приборы. Многие инженерные решения, которые применялись при реконструкции, - уникальны. Главные изменения "Динамо" произошли внутри спортивного ядра. Теперь стадион способен принимать легкоатлетические соревнования самого высокого уровня. Спортивный объект вмещает около 22 тыс. зрителей.-0-

Фото Андрея Покумейко и Николая Петрова