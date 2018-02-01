Официальное открытие Олимпийской деревни состоялось в Пхенчхане

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония открытия Олимпийской деревни, в которой будут проживать члены делегаций команд - участниц Игр-2018, состоялась в Пхенчхане, сообщает ТАСС.

Олимпийская деревня разбита на два кластера. Первый, расположенный в горах, примет 3500 человек: горнолыжников, биатлонистов, бобслеистов, саночников, скелетонистов, сноубордистов, фристайлистов и лыжников. Второй, вместимостью 2700 человек, находится на побережье и предназначен для хоккеистов, фигуристов, керлингистов, конькобежцев и шорт-трекистов.

В официальной церемонии открытия деревни приняли участие глава оргкомитета Игр-2018 Ли Хи Бом и президент Национального олимпийского комитета Республики Корея Ли Ки Хын. Над олимпийской деревней были подняты флаги всех стран - участниц Игр, в том числе КНДР.

Выступает президент Международного олимпийского комитета Томас Бах

Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.-0-

Фото БЕЛТА - Ренхап.