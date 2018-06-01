Олег Кононов стал главным тренером футболистов тульского "Арсенала"

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым главным тренером тульского "Арсенала" стал белорусский специалист Олег Кононов. Контракт подписан сроком на один год. Информация об этом размещена на официальном сайте команды, сообщает БЕЛТА.

В недавно завершимся сезоне "Арсенал" играл под руководством черногорского специалиста Миодрага Божовича и добился лучшего результата за всю историю, заняв 7-е место в российской премьер-лиге.

Олег Кононов, которому сейчас 52 года, большую часть карьеры в качестве игрока провел в белорусских клубах, а также выступал в Польше и России. Будучи тренером, он работал в минских "Торпедо" и "Локомотиве", возглавлял львовские "Карпаты", "Севастополь", "Краснодар" и грозненский "Ахмат". В 2015 году футболисты "Краснодара" под его началом впервые в истории стали призерами чемпионата России, завоевав бронзовые награды, а также вышли в финал розыгрыша Кубка страны.-0-