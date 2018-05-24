Олимпийская деревня в Буэнос-Айресе готова принять юных атлетов

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийская деревня в Буэнос-Айресе готова принимать юных атлетов. Организационный комитет III летних Юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе объявил о завершении по подготовке олимпийской деревни к предстоящим осенью текущего года стартам, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Во время Игр, которые состоятся 6-18 октября 2018 года, в деревне будет размещено 6286 жителей, включая спортсменов, тренеров и представителей спортивных федераций. В общей сложности для проживания будет доступно 7016 спальных мест и столовая комната вместимостью 2300 человек.

Открытие олимпийской деревни значительно изменило облик и вид юга столицы Аргентины: здесь открыты государственная школа, учреждение дневного ухода, а также запущен проект по преобразованию местной больницы в центр третичного ухода. После окончания Игр квартиры олимпийской деревни будут выставлены на продажу.

III летние Юношеские Олимпийские игры 2018 года в Буэнос-Айресе пройдут в 32 видах спорта, участие примут 3 998 спортсменов (1999 юношей и 1999 девушек от 15 до 18 лет). Это будут первые Игры, где будет соблюдено гендерное равенство. В столице Аргентины атлеты разыграют 241 комплект медалей в течение 12 соревновательных дней. Шефом миссии белорусской делегации выступит начальник отдела по развитию олимпийского движения НОК Беларуси, олимпийский чемпион Дмитрий Довгаленок.-0-

Фото МОК.