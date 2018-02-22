Олимпийские чемпионки - биатлонистки решили направить помощь спортшколе из Чаусов

22 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Олимпийские чемпионки Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Дарья Домрачева в рамках проекта "Олимпийский выбор" решили направить денежные средства СДЮШОР Чаусского района, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Президентском спортивном клубе.

Белорусские биатлонистки перечислили Br15 тыс. Чаусской спортивной школе, в которой начинала свой спортивный путь Динара Алимбекова. "Это было командное решение - поддержать учебное заведение самой молодой участницы квартета", - отметили в Президентском спортивном клубе.

Белорусские биатлонистки Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Дарья Домрачева завоевали золотые награды в эстафете 4х6 км на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.-0-