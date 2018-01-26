Олимпийский чемпион Александр Лесун откроет клуб по современному пятиборью в Минске

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро Александр Лесун откроет клуб по современному пятиборью в Минске, сообщили корреспонденту в Белорусской федерации этого вида спорта.

Тренеры новой секции будут обучать детей плаванию, бегу, стрельбе из пневматического и лазерного пистолетов, фехтованию, верховой езде. Со всеми желающими будут работать тренеры, подготовившие призеров и победителей первенств мира и Европы по современному пятиборью. Открытие клуба состоится 28 января в легкоатлетическом манеже БГУФК.

Уроженец Борисова Александр Лесун до 2008 года выступал за национальную сборную Беларуси, затем продолжил карьеру в России, в составе этой команды стал трехкратным чемпионом мира, олимпийским чемпионом 2016 года летних Игр в Бразилии.-0-