25 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Олимпийский флаг передан Пекину во время церемонии закрытия зимних Игр в Пхенчхане, передает корреспондент БЕЛТА.
Столица Китая примет следующие зимние Олимпийские игры. В Пекине уже проходили летние главные старты четырехлетия, которые получились одними из самых удачных в организации.
После церемонии передачи флага идет презентация следующей столицы белой Олимпиады под названием See you in Bejing in 2022.
На завершившихся XXIII Олимпийских играх в Республике Корея белорусские атлеты завоевали три награды. Счет медалям открыло блестящее победное выступление фристайлистки Анны Гуськовой в лыжной акробатике, серебряную награду в масс-старте завоевала биатлонистка Дарья Домрачева. Самым же ярким моментом Игр для белорусов стала победа женского биатлонного квартета в эстафете. Дарья Домрачева стала самой титулованной биатлонисткой мира, а Надежда Скардино, Ирина Кривко и Динара Алимбекова впервые поднялись на верхнюю ступень олимпийского пьедестала.-0-
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