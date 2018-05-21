Определены лучшие игроки чемпионата мира по хоккею в Дании

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены лучшие игроки чемпионата мира по хоккею, который завершился в Дании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Самым полезным игроком турнира признан форвард сборной США Патрик Кейн. В десяти матчах на счету нападающего 20 (8+12) очков. Патрик Кейн стал также лучшим бомбардиром чемпионата.

Оргкомитет назвал и тройку лучших игроков по амплуа. Лучшим вратарем признан датчанин Фредерик Андерсен. Лучшим защитником стал Йон Клингберг (Швеция), Себастьян Ахо из Финляндии признан лучшим форвардом турнира.

Определена также символическая сборная чемпионата по итогам голосования среди представителей СМИ. Журналисты отдали предпочтение вратарю Андерсу Нильссону из Швеции, защитникам Оливеру Экману-Ларссону, Адаму Ларссон (оба - Швеция), нападающим Рикарду Ракеллу (Швеция), Патрику Кейну (США) и Себастьяну Ахо (Финляндия).

Как сообщалось, золотые награды чемпионата второй год подряд завоевала сборная Швеции, которая в финале в серии буллитов обыграла Швейцарию - 3:2. Бронзовыми призерами мирового форума в Дании стала команда США, одолев в споре за бронзу соперников из Канады - 4:1.

Сборная Беларуси заняла 15 место и выступит в следующем году в группе А дивизиона I чемпионата мира.-0-