Определилась восьмерка участников 1/4 финала Кубка Беларуси по мини-футболу

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси по мини-футболу стали известны все участники четвертьфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующий обладатель трофея минский "Дорожник" в гостевом матче 1/8 финала разгромил спортсменов "Щучина" со счетом 10:3. Теперь в первом поединке за выход в полуфинал команда Валерия Досько 30 декабря сыграет в Гомеле против местного ВРЗ. Ответная встреча этих команд состоится 8 января 2018 года в Минске.

Составы остальных четвертьфинальных пар:

"Гранит" (Микашевичи) - "Охрана-Динамо" (Минск),

"Витэн" (Орша) - "Динамо-БНТУ" (Минск),

"Столица" (Минск) - "БЧ" (Гомель).

В этих парах матчи пройдут 29 декабря и 8 января.

Полуфинальные поединки состоятся 21 и 24 января, решающий поединок 28-го кубкового турнира намечен на 28 января.

Самым успешным клубом в истории розыгрыша Кубка Беларуси является столичный "Дорожник", у которого 7 трофеев (1999, 2004-2008, 2017). В прошлом розыгрыше минчане переиграли в финале спортсменов "Лидсельмаша" со счетом 5:4.

В чемпионате страны пока перерыв. После первого круга лидируют действующие обладатели золота спортсмены "Столицы", которые в 15 матчах не проиграли ни одного матча, набрав 37 очков (11 побед, 4 ничьи, 0 поражений; разница мячей - 58-19), на второй позиции "Лидсельмаш" - 34 очка (10, 4, 1; 68-32), третьим идет "Витэн" - 32 (10, 2, 3; 60-29).-0-