8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. После ответных поединков четвертьфинальных серий определились 3 из четырех полуфиналистов чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующие чемпионы страны спортсмены минской "Столицы" в гостевом четвертьфинале одержали волевую викторию над гомельским клубом "БЧ" со счетом 3:2. После первого тайма минчане проигрывали 1:2, но во второй половине переломили ход встречи и вырвали победу. В первой игре "столичники" победили на своей площадке с результатом 2:1.

Соперником минчан в борьбе за выход в финал станет "Лидсельмаш", дважды переигравший в овертайме минский "Дорожник". У себя дома лидчане выиграли со счетом 6:3, а на выезде победили с минимальным перевесом - 4:3.

Еще одним полуфиналистом стал лидер регулярного чемпионата гомельский ВРЗ, взявший верх над микашевичским "Гранитом" - 3:0 (дома) и 5:1 (в гостях).

Оппонент гомельской дружины пока не определен - могилевский "Форте" и оршанский "Витэн" обменялись гостевыми победами. Сначала могилевчане выиграли в серии послематчевых пенальти - 3:1, а затем оршанцы взяли реванш со счетом 4:2. Третий, решающий поединок серии до двух побед состоится 10 мая в Орше.

Полуфинальные серии 29-го чемпионата Беларуси по мини-футболу начнутся 14 мая и продлятся до двух викторий одной из команд.-0-