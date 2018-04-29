Определились пары 1/4 финала чемпионата Беларуси по мини-футболу

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. После матчей 30-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу определились пары четвертьфиналистов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидер регулярного сезона - гомельский ВРЗ разгромил на выезде микашевичский "Гранит" со счетом 10:3. Вскоре у "Гранита", занявшего 8-е место, будет возможность взять реванш - командам предстоит встретиться в серии за выход в полуфинал. Составы остальных пар стартового раунда плей-офф: "Лидсельмаш" (Лида) - "Дорожник" (Минск), "Столица" (Минск) - "БЧ" (Гомель), "Витэн"(Орша) - "Форте" (Могилев). Первые встречи серий до двух побед состоятся 3 мая, ответные поединки за путевки в полуфинал пройдут 7 мая. Если в каких-то парах понадобится проводить третьи матчи, то они состоятся 10 мая.-0-