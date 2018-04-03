Определились все четвертьфиналисты гандбольной Лиги чемпионов и Кубка ЕГФ

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше гандбольной Лиги чемпионов и Кубка ЕГФ определились все участники четвертьфиналов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующий победитель главного клубного турнира Старого Света македонский "Вардар" из Скопье в борьбе за выход в "Финал четырех" дважды встретится с немецким "Килем". Обидчик белорусского чемпиона БГК имени Мешкова французский "Нант" будет соперничать с автором главной сенсации нынешнего турнира датским "Скьерном", который по сумме двух матчей 1/8 финала сумел одолеть венгерский "Веспрем", считавшийся одним из главных фаворитов ЛЧ. Творец еще одной сенсации французский "Монпелье", переигравший испанского гранда "Барселону", сыграет с немецким "Фленсбургом". Третий представитель Франции "Пари Сен-Жермен" поспорит с польским "Виве" из Кельце. Первые четвертьфинальные встречи пройдут в период с 18 по 22 апреля, ответные - 25-29 апреля. Четыре победителя двухматчевых дуэлей станут участниками решающего этапа ЛЧ, который состоится 26-27 мая на паркете "Ланксесс-Арены" в немецком Кельне.

В четвертьфинале второго по рангу континентального турнира Кубка ЕГФ сыграют немецкие клубы "Берлин" и "Геппинген", французские "Шамебри" и "Сент-Рафаэль", в котором выступает бывший минский армеец Артем Королек, испанский "Гранольерс" и хорватский "Нексе". Бывший соперник минского СКА по групповому этапу немецкий "Магдебург" будет хозяином "Финала четырех" и поэтому освобожден от четвертьфинала.

В третьем по значимости турнире Кубке вызова уже известны пары полуфиналистов: "Мадейра" (Португалия) - АЕК (Афины, Греция), "Вестманнаэйяр" (Исландия) - "Турда" (Румыния).-0-