Организаторы ОИ-2018 выявили еще 17 случаев заражения норовирусом

12 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Организаторы Олимпийских игр 2018 года сегодня выявили еще 17 случаев заражения норовирусом, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе зимних Игр.
Выявлено 17 инфицированных человек: девять в Пхенчхане и восемь в Канныне. "Ситуация под контролем, 47 пострадавших находятся на карантине, другие 147 человек, у которых ранее был обнаружен вирус, уже выздоровели", - отметили в оргкомитете Игр.
Всего от норовируса, который легко переносится и вызывает серьезные нарушения желудочно-кишечного тракта, пострадали 194 человек, преимущественно это представители службы охраны объектов Игр.-0-
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