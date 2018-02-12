Оргкомитет ОИ-2018 сообщил о новых случаях заражения норовирусом

Только за сегодняшний день было выявлено 42 новых случая норовируса, 34 из которых были обнаружены у сотрудников службы безопасности в молодежном центре Хореба. Еще 8 случаев выявлено в районе Ганьнун. Все заболевшие помещены в карантин.