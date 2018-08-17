Паралимпиец Игорь Бокий завоевал четвертую золотую медаль на ЧЕ по плаванию в Дублине

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Паралимпиец Игорь Бокий завоевал четвертую золотую медаль на чемпионате Европы по плаванию в Дублине (Ирландия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финальном заплыве на 400 м вольным стилем белорус выступал в категории S13 и показал результат 4 мин. 01,12 сек. Второе место занял украинец Кирилл Гаращенко, бронзовая награда у француза Алекса Портала. Пьедестал почета на дистанции 400 м вольным стилем оказался точно таким же, как и на 200 м комплексным плаванием.

В активе 11-кратного паралимпийского чемпиона на континентальном форуме пловцов в Дублине уже четыре золотые награды. Ранее Игорь Бокий занял первое место на дистанциях 100 м брассом и баттерфляем, 200 м комплексным плаванием. Как сообщалось, на верхнюю ступень пьедестала почета континентального форума поднимался еще один белорус - Григорий Зудилов.

В медальном зачете чемпионата Европы белорусская команда с пятью золотыми, одной серебряной и двумя бронзовыми наградами занимает седьмое место. Лидируют паралимпийцы Украины, на счету которых 22 золотые медали. Чемпионат Европы завершится 19 августа.-0-