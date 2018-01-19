Пеле доставлен в больницу из-за истощения

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии по футболу Пеле госпитализирован из-за тяжелого истощения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию футбольных журналистов (FWA).

Накануне 77-летний Пеле упал в обморок и был госпитализирован. В одном из медучреждений Бразилии ему был проведен ряд тестов. Сейчас легендарный футболист проходит процедуру восстановления под наблюдением медиков.

Пеле - лучший футболист ХХ века по версии Международной федерации футбола. В 1999 году Международный олимпийский комитет признал Пеле спортсменом столетия, хотя бразилец ни разу не принимал участия в Олимпийских играх. Пеле - единственный в мире игрок, который стал трехкратным чемпионом мира по футболу: титулы были завоеваны на мировых первенствах 1958 года в Швеции, 1962 года в Чили и 1970 года в Мексике. За карьеру Пеле, являющийся лучшим бомбардиром в мировой футбольной истории, забил 1281 гол в 1363 матчах. На клубном уровне он выступал за бразильский "Сантос" (с 1956 по 1974 годы) и "Нью-Йорк Космос" из США (1975-1977).-0-