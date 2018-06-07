Первые болельщики проследовали через Брест на ЧМ по футболу в России

7 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Первые болельщики проследовали через Брест на чемпионат мира по футболу в России, сообщил корреспонденту БЕЛТА старший офицер отделения информации и пропаганды Брестской Краснознаменной пограничной группы им. Дзержинского Сергей Дмитриев.

Первый болельщик въехал в Беларусь из Европы поездом 4 июня. Им оказался гражданин Австралии. Также брестские пограничники 5 и 6 июня оформили трех футбольных фанатов из Швейцарии, Польши и Великобритании.

"Через границу иностранные граждане проследовали беспрепятственно. На нашем участке ответственности предусмотрено пересечение границы безвизовыми туристами по паспорту болельщика через погранпереходы "Песчатка", "Домачево", автодорожный и железнодорожный пункты пропуска "Брест". Основную массу поклонников футбола ожидаем со следующей недели", - отметил Сергей Дмитриев.

Как сообщалось, Беларусь и Россия 29 мая подписали межправительственное соглашение о некоторых вопросах, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия. В соответствии с документом на время проведения в России чемпионата мира по футболу для иностранных болельщиков будет действовать безвизовый режим на территории Беларуси с 4 июня по 25 июля.-0-