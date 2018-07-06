Первые полуфиналисты определятся на футбольном чемпионате мира в России

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На российском планетарном футбольном форуме сегодня определятся первые участники полуфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом четвертьфинале, который пройдет в Нижнем Новгороде, футболисты сборной Франции в 17.00 сыграют с командой Уругвая. Французы в 1/8 финала переиграли в драматичном поединке аргентинцев со счетом 4:3. Уругвайцы были сильнее чемпионов Европы португальцев - 2:1. Сборная Уругвая одержала победы во всех четырех проведенных играх. Правда, сегодня в составе южноамериканцев может не оказаться ее лучшего снайпера Эдисона Кавани, который получил повреждение в матче с Португалией. Судить встречу будет аргентинский арбитр Нестор Питана.

Пятикратные чемпионы мира бразильцы в 21.00 в Казани начнут свою встречу с бельгийцами. В 1/8 финала сборная Бразилии уверенно победила мексиканцев - 2:0, а бельгийцы, уступая по ходу игры японцам 0:2, сумели одержать волевую викторию - 3:2. Главным судьей бельгийско-бразильского противостояния назначен сербский рефери Милорад Мажич.

Обе сегодняшние игры будут показаны в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".

Еще два поединка 1/4 финала мирового первенства состоятся 7 июля: Англия - Швеция (17.00; Самара), Хорватия - Россия (21.00; Сочи).-0-