Первые полуфиналисты определятся на футбольном чемпионате мира в России

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На российском планетарном футбольном форуме сегодня определятся первые участники полуфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В стартовом четвертьфинале, который пройдет в Нижнем Новгороде, футболисты сборной Франции в 17.00 сыграют с командой Уругвая. Французы в 1/8 финала переиграли в драматичном поединке аргентинцев со счетом 4:3. Уругвайцы были сильнее чемпионов Европы португальцев - 2:1. Сборная Уругвая одержала победы во всех четырех проведенных играх. Правда, сегодня в составе южноамериканцев может не оказаться ее лучшего снайпера Эдисона Кавани, который получил повреждение в матче с Португалией. Судить встречу будет аргентинский арбитр Нестор Питана.
Пятикратные чемпионы мира бразильцы в 21.00 в Казани начнут свою встречу с бельгийцами. В 1/8 финала сборная Бразилии уверенно победила мексиканцев - 2:0, а бельгийцы, уступая по ходу игры японцам 0:2, сумели одержать волевую викторию - 3:2. Главным судьей бельгийско-бразильского противостояния назначен сербский рефери Милорад Мажич.
Обе сегодняшние игры будут показаны в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".
Еще два поединка 1/4 финала мирового первенства состоятся 7 июля: Англия - Швеция (17.00; Самара), Хорватия - Россия (21.00; Сочи).-0-
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