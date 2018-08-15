Первый матч между БАТЭ и ПСВ за выход в групповой этап Лиги чемпионов пройдет в Борисове 21 августа

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны даты и время начала матчей за выход в групповой этап Лиги чемпионов между футболистами БАТЭ и ПСВ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе борисовского клуба.

Первая встреча чемпионов Беларуси и Нидерландов состоится во вторник, 21 августа, на поле "Борисов-Арены". Ответная игра пройдет 29 августа на стадионе "Филипс" в Эйндховене. Обе встречи начнутся в 22.00 по белорусскому времени.

Победитель двухматчевого противостояния сыграет в групповом этапе ЛЧ, проигравший продолжит еврокубковый сезон в одной из групп второго по рангу континентального турнира - Лиге Европы.-0-