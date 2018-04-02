Питерский СКА вышел вперед в противостоянии с московским ЦСКА в плей-офф КХЛ

Во время матча. Фото ХК СКА

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Питерский СКА вышел вперед в противостоянии с московским ЦСКА в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, обыграв соперника в Москве со счетом 5:2 (2:1, 2:1, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующий обладатель Кубка Гагарина после переезда из Санкт-Петербурга в столицу России сумел на площадке ЦСКА навязать свою тактику. СКА уже к середине второго периода вел 4:1. Заключительная часть поединка в ледовом Дворце спорта ЦСКА прошла в равной борьбе. Команды обменялись голами, но москвичам не удалось сделать счет равным.

Авторами голов у СКА стали Патрик Торесен, Ярно Коскиранта, Патрик Херсли, Никита Гусев и Александр Барабанов. У хозяев площадки отличились Кирилл Петров и Михаил Григоренко.

Счет в серии до четырех побед стал 2:1, в пользу СКА. Четвертая игра в плей-офф Западной конференции состоится 4 апреля в Москве.-0-