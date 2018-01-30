Пятеро волонтеров помогут белорусской делегации на Олимпиаде в Пхенчхане

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусской делегации на Олимпийских играх в Пхенчхане будут помогать 5 волонтеров, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма.

Как рассказал шеф белорусской миссии Александр Барауля, среди добровольных помощников белорусов трое россиян, один выходец из России, проживающий сейчас в США, и девушка-кореянка. Сегодня состоялось первое собрание шефов миссии, на котором рассматривали организационные вопросы, связанные с размещением, работой транспорта и других служб.

Административная группа белорусской олимпийской команды сегодня посетила Прибрежный кластер Каннын, где будут базироваться представители конькобежного спорта и шорт-трека.

"Основная Олимпийская деревня расположена в Пхенчхане, в горной местности, на высоте примерно 700 м над уровнем моря. Там ветрено и холодно, даже если светит солнце. Сегодня днем там было около 10 градусов мороза, а вот в Канныне вполне комфортные условия - от 0 до минус 1", - отметил шеф белорусской миссии. Александр Барауля считает, что спортсменам и тренерам в Прибрежном кластере будет уютно, условия проживания хорошие. В номерах стандартный набор: кровати, тумбочки, стол, стулья, душевая. На территории - большая столовая, тренажерный зал, игровые комнаты.

"В столовой пока совсем немноголюдно. Полноценно, а значит круглосуточно, она заработает 1 февраля, когда деревня начнет активно наполняться спортсменами", - рассказал Александр Барауля.-0-

Фото Министерства спорта и туризма РБ.