Погодные условия становятся причиной переноса соревнований на зимних ОИ в Пхенчхане

12 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Погодные условия становятся причиной переноса соревнований на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Расписание состязаний в горных лыжах и сноуборде уже подверглись изменениям, под вопросом и проведение сегодняшних двух гонок преследования в биатлоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Погода - одна из главных тем в первые дни зимних Игр. Как отметили организаторы Олимпиады, сильный ветер, который наблюдается последние дни, должен стихнуть к четвергу. Если в прибрежном кластере в Канныне, где проходят соревнования в закрытых помещениях (фигурное катание, хоккей, керлинг, шорт-трек, конькобежный спорт) погодные условия не оказывают никакого влияния, то в Пхенчхане каждое утро начинается для многих атлетов, тренеров и журналистов с прогноза погоды.

На данный момент главная проблема - сильный ветер, который не позволяет показывать оптимальные результаты ведущим мировым спортсменам. К примеру в биатлоне, в спринте не справились со стрельбой лидеры сезона в Кубке мира Мартен Фуркад и Йоханнес Бё. Непростая ветреная обстановка и в комплексе Phoenix Park, где соревнуются сноубордисты и фристайлисты. Белорусские летающие акробаты уже провели первые тренировки и чувствуют себя уверенно на склонах. Если ветер утихнет к четвергу, то это как раз к квалификации у женщин в лыжной акробатике, в которой 15 февраля выступят белоруски Алла Цупер, Анна Гуськова, Александра Романовская.-0-