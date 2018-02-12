Погодные условия в Пхенчхане оставляют желать лучшего - Домрачева

12 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Погодные условия в Пхенчхане оставляют желать лучшего. Об этом рассказала Дарья Домрачева после гонки преследования на Олимпиаде, передает корреспондент БЕЛТА.

"Начала гонку по плану, на первом рубеже без промахов, а на последней стойке долго готовилась, т.к. был порыв ветра. Начала рисковать в стрельбе, понимала, что должна это сделать. Лидеры ведь уже убежали. На много промазала. Конечно, погодные условия в Пхенчхане продолжают оставлять лучшего и влияют на результаты", - рассказала Дарья Домрачева.

Четыре года назад именно в гонке преследования белоруска завоевала свою первую золотую медаль зимних Игр. Соревновательная программа в биатлоне у женщин продолжится 14 февраля индивидуальной гонкой на 15 км.

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