После первого тайма матча БАТЭ - ПСВ ничья 1:1

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты БАТЭ и ПСВ завершили первый тайм матча плей-офф Лиги чемпионов вничью, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра на поле "Борисов-Арены" началась с атак хозяев, и уже на 9-й минуте финский легионер БАТЭ Яссе Туоминен открыл счет. На 35-й минуте в ворота борисовчан был назначен пенальти, который реализовал Гастон Перейро - 1:1.-0-

Фото Дениса Костюченко