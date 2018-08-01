Поступили в продажу билеты на домашние матчи футбольной сборной Беларуси в Лиге наций

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня поступили в продажу билетные пакеты на домашние матчи футбольной сборной Беларуси в Лиге наций УЕФА, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ассоциации "Белорусская федерация футбола".
С 1 августа по 8 сентября можно приобрести пакет "Хет-трик", который позволит посетить все три встречи на минском стадионе "Динамо": Беларусь - Сан-Марино (8 сентября), Беларусь - Люксембург (12 октября), Беларусь - Молдова (15 октября). Билетный пакет "Дубль" на два октябрьских поединка будет в продаже с 10 по 12 октября, причем, покупая билетные пакеты, болельщики сэкономят до 25% по сравнению со стоимостью билетов на отдельный матч.
Цена на пакет "Хет-трик" составляет от Br4,5 до Br13,5, на пакет "Дубль" - от Br4,5 до Br9 в зависимости от сектора стадиона. Билеты на один матч будут стоить от Br2 до Br6. Продажа билетов на игру Беларусь - Сан-Марино начнется 16 августа. Билеты можно приобрести на сайте kvitki.by или в точках продаж компании по всей Беларуси.-0-
Стоимость билетов и билетных пакетов в рублях:
Сектор
|
Билет на один матч
|
Пакет «Дубль»
|
Пакет «Хет-Трик»
|
А1
|
4
|
6
|
9
|
А2
|
4
|
6
|
9
|
А3
|
5
|
7,5
|
11,5
|
А4
|
5
|
7,5
|
11,5
|
А5
|
6
|
9
|
13,5
|
А6
|
5
|
7,5
|
11,5
|
А7
|
5
|
7,5
|
11,5
|
А8
|
4
|
6
|
9
|
А9
|
4
|
6
|
9
|
А10
|
3
|
4,5
|
7
|
A11
|
3
|
4,5
|
7
|
В12
|
2
|
3
|
4,5
|
В13
|
2
|
3
|
4,5
|
В14
|
2
|
3
|
4,5
|
В15
|
3
|
4,5
|
7
|
В16
|
3
|
4,5
|
7
|
В17
|
4
|
6
|
9
|
В18
|
4
|
6
|
9
|
С19
|
4
|
6
|
9
|
С20
|
5
|
7,5
|
11,5
|
С21
|
6
|
9
|
13,5
|
С22
|
5
|
7,5
|
11,5
|
С23
|
4
|
6
|
9
|
D24
|
4
|
6
|
9
|
D25
|
3
|
4,5
|
7
|
D26
|
3
|
4,5
|
7
|
D27
|
2
|
3
|
4,5
|
D28
|
2
|
3
|
4,5
|
A29
|
3
|
4,5
|
7
|
A30
|
3
|
4,5
|
7
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