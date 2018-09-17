Председатель Белорусской федерации панкратиона удостоен международной премии "Золотой Мангуст"

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Белорусской федерации панкратиона и смешанных боевых единоборств Алексей Савчук удостоен международной премии "Золотой Мангуст", сообщили корреспонденту БЕЛТА в этой спортивной организации.

Премия присуждается лучшим спортсменам, выдающимся ветеранам спорта, а также меценатам, бизнесменам и политикам, которые внесли значимый вклад в развитие спорта и воспитание здорового поколения. Почетной наградой руководитель белорусской федерации отмечен за вклад в развитие панкратиона и смешанных боевых единоборств в Беларуси.

Успехи белорусской команды на чемпионатах мира и Европы по панкратиону значительны. На континентальном первенстве 2017 года атлеты завоевали 31 медаль. С 1 по 4 ноября Беларусь примет чемпионат мира по панкратиону, который состоится в "Бобруйск-Арене".

Лауреатами премии "Золотой Мангуст" в предыдущие годы становились такие известные спортсмены, как серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро борец Жан Беленюк из Украины, обладатель аналогичной награды армянский тяжелоатлет Гор Минасян, бронзовый призер Олимпиады-2016, выступавший под белорусским флагом борец Ибрагим Саидов, двукратный олимпийский чемпион украинский каноист Юрий Чебан, действующий чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов, чемпион Олимпийских игр и абсолютный чемпион мира в профессиональном боксе украинец Александр Усик.-0-