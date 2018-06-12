Председатель БФЛА продемонстрировал медали матчевой встречи 22 июня на стадионе "Динамо"

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский продемонстрировал на своих страницах в соцсетях медали матчевой встречи, которая состоится 22 июня на обновленном минском стадионе "Динамо", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Легкоатлетический матч между командами Беларуси, Украины, стран Балтии и Балканского региона пройдет в день открытия главного стадиона страны. По мнению Вадима Девятовского, дизайн медалей получился симпатичным, с узнаваемой аркой у "Динамо".

Билеты на предстоящую международную матчевую встречу уже поступили в продажу. Ожидается, что в белорусской команде выступит немало известных спортсменов: призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро по метанию молота Иван Тихон, в соревнованиях по метанию копья одной из фавориток наверняка будет Татьяна Холодович, высокие результаты в беге на 100 м с барьерами могут показать Алина Талай и Эльвира Герман. Предстоящие соревнования легкоатлетов станут первым турниром на стадионе, которому через год предстоит стать местом проведения II Европейских игр.-0-