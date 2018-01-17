Председателем Белорусской ассоциации спортивной прессы переизбрана Анастасия Маринина

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Избран новый руководящий состав Белорусской ассоциации спортивной прессы (БАСП), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Отчетно-выборная конференция этой общественной организации состоялась сегодня в Минске, в БГУФК (Белорусском государственном университете физической культуры). В форуме приняли участие журналисты со всей республики.

На должность председателя БАСП на второй пятилетний срок переизбрана Анастасия Маринина. Заместителем председателя ассоциации стал пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Владимир Нестерович, генеральным секретарем - директор дирекции подготовки телепрограмм Белтелерадиокомпании Александр Казюкевич. Избран и новый состав президиума объединения.

Ревизионную комиссию возглавил директор главной дирекции телеканала "Беларусь 5" Павел Булацкий.

Почетными членами БАСП избраны Владимир Новицкий, Борис Герстен, Геннадий Семенов, Петр Рябухин, Александр Романьков.

Общественное объединение "Белорусская ассоциация спортивной прессы" создано в 1991 году и в 2017 году насчитывало 172 члена. В состав БАСП входят белорусские журналисты со всех регионов республики, а также заслуженные спортсмены, олимпийские чемпионы.

Ассоциация тесно сотрудничает с Национальным олимпийским комитетом Беларуси, Министерством спорта и туризма, Министерством информации, республиканскими федерациями, союзами и ассоциациями по видам спорта.

При поддержке БАСП в 2015 году в Минске прошел конгресс европейских спортивных журналистов, организованный по программе Олимпийской солидарности ЕОК. Ассоциация также выступила инициатором проведения конкурса "Медиа Олимп" в 2014 и 2016 годах.-0-