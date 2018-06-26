Представлен официальный мяч плей-офф чемпионата мира по футболу

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Adidas и Международная федерация футбола (ФИФА) показали официальный мяч плей-офф ЧМ-2018 по футболу, он получил название Telstar Mechta. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

Telstar Mechta по дизайну похож на Telstar 18, которым команды играют на групповом этапе турнира. Отличаться мяч плей-офф будет расцветкой - полоски на белой основе будут выполнены в красном, черном, сером и оранжевом цветах. Как указывается в пресс-релизе ФИФА, название Mechta было выбрано не случайно, оно олицетворяет дополнительную мотивацию и приближение к желаемой цели во время игр плей-офф.

Разработчики создали новый каркас для Telstar Mechta, который вобрал в себя лучшее от официального мяча ЧМ-2014 года в Бразилии, а также определенные новшества, улучшающие его характеристики. Мяч прошел ряд тестов с участием лучших футболистов мира.

Telstar Mechta, как и Telstar 18, оснащен встроенным чипом NFC, который позволяет взаимодействовать с мячом при помощи смартфона, открывая пользователю доступ к эксклюзивному контенту. Благодаря данной технологии пользователи смогут участвовать в конкурсах в рамках ЧМ-2018 по футболу.

Игры плей-офф ЧМ-2018 начнутся 30 июня. Завершится мировое первенство 15 июля.-0-