Пресс-конференция к ЧМ по баскетболу среди девушек до 17 лет пройдет в БЕЛТА 14 июня

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция к чемпионату мира по баскетболу среди девушек до 17 лет состоится в пресс-центре БЕЛТА 14 июня в 14.00.

В пресс-конференции примут участие председатель Белорусской федерации баскетбола (БФБ) Максим Рыженков, исполнительный директор БФБ Анастасия Маринина, главный тренер женской национальной сборной Беларуси Наталия Трофимова, главный тренер баскетбольной сборной Беларуси (девушки до 17 лет) Виктория Дацун, игрок сборной Беларуси (девушки до 17 лет).

Они расскажут о международных соревнованиях по баскетболу, которые примет Беларусь в ближайшее время: международном турнире памяти заслуженного тренера СССР Семена Халипского (15-17 июня) и чемпионате мира среди девушек до 17 лет (21-29 июля). Также во время конференции состоится презентация официального талисмана ЧМ среди девушек до 17 лет.

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