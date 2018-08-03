Президент "Реала" оценил хорвата Луку Модрича в 750 млн евро

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент мадридского футбольного клуба "Реал" Флорентино Перес заявил, что готов расстаться с хорватским полузащитником команды Лукой Модричем за 750 млн евро, сообщают информагентства.
"Единственная возможность приобрести Модрича - заплатить за него 750 млн евро", - сказал Флорентино Перес.
Лука Модрич перешел в "Реал" из лондонского "Тоттенхэма" в 2012 году. С тех пор в составе этого клуба он четыре раза выиграл Лигу чемпионов УЕФА, по три - Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, два раза - Суперкубок Испании, по разу - чемпионат Испании и Кубок Испании.
На чемпионате мира-2018 в России он был капитаном сборной Хорватии. В ее составе провел два гола (один - с пенальти) и сделал одну голевую передачу. Хорватия дошла до финала ЧМ, где уступила Франции (2:4). Лука Модрич был признан лучшим игроком ЧМ, "золотой мяч" полузащитнику вручил президент ФИФА Джанни Инфантино.-0-
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