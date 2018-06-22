Проигравшая хорватам сборная Аргентины проведет закрытую тренировку

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Аргентины по футболу решила провести закрытую тренировку после разгромного поражения в матче против хорватов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Международной федерации футбола (ФИФА).

Тренировка, которая начнется сегодня в подмосковных Бронницах в 18.00, изначально была заявлена как частично открытая для сотрудников СМИ. Однако впоследствии статус изменили на закрытый.

21 июня на стадионе в Нижнем Новгороде состоялся матч между сборной Аргентины и командой Хорватии, завершившийся поражением аргентинцев со счетом 0:3. В финальном мачте группового этапа сборная Аргентины, на счету которой в данный момент всего одно очко, встретится со сборной Нигерии. Игра состоится 26 июня в Санкт-Петербурге.-0-